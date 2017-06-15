Ижевчане стали жертвами интернет-мошенников при бронировании гостиницы

Опубликована: Сегодня 15:17

фото: Ivetta.ua
В отдел полиции обратилась 40-летняя ижевчанка и рассказала, что планировала провести отпуск в одной из стран ближнего зарубежья. Через интернет-сайт она забронировала номер в гостинице и оплатила бронь. Через некоторое время женщина выяснила, что сайт заблокирован. Ущерб составил более 26 тыс рублей.

Аналогичное заявление поступило от 36-летнего ижевчанина. Он сообщил, что в интернете набрал название гостиницы в той же стране ближнего зарубежья, выбрал один из предложенных вариантов и перевел деньги на указанный счет, чтобы забронировать номер в гостинице. Через некоторое время мужчина выяснил, что сайт заблокирован, и обратился в полицию. Ущерб составил более 16 тыс рублей.

В настоящее время по данным фактам проводятся доследственные проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

МВД по Удмуртской Республике напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при продаже, либо покупке товаров или услуг посредством сети Интернет. Необходимо выяснить, существует ли в действительности компания, предоставляющая данные товары или услуги. Для этого достаточно позвонить по указанным номерам телефонов.

Заказывая товары или оплачивая услуги на известных сайтах, предварительно ознакомьтесь с отзывами о сайте. Выясните, как давно он зарегистрирован.

В случае совершения в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно обратитесь в полицию.



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