Ижевчане стали жертвами интернет-мошенников при бронировании гостиницы

Опубликована: Сегодня 15:17



фото: Ivetta.ua фото: Ivetta.ua

Аналогичное заявление поступило от 36-летнего ижевчанина. Он сообщил, что в интернете набрал название гостиницы в той же стране ближнего зарубежья, выбрал один из предложенных вариантов и перевел деньги на указанный счет, чтобы забронировать номер в гостинице. Через некоторое время мужчина выяснил, что сайт заблокирован, и обратился в полицию. Ущерб составил более 16 тыс рублей.В настоящее время по данным фактам проводятся доследственные проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.МВД по Удмуртской Республике напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при продаже, либо покупке товаров или услуг посредством сети Интернет. Необходимо выяснить, существует ли в действительности компания, предоставляющая данные товары или услуги. Для этого достаточно позвонить по указанным номерам телефонов.Заказывая товары или оплачивая услуги на известных сайтах, предварительно ознакомьтесь с отзывами о сайте. Выясните, как давно он зарегистрирован.В случае совершения в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно обратитесь в полицию.