УдГУ и ИжГТУ попали в ТОП-100 лучших вузов России

Опубликована: Сегодня 17:41



фото: Rosvuz.ru фото: Rosvuz.ru

С максимальной оценкой рейтинг, состоящий из 264 вузов России, возглавил Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова. Оценивалась работа вузов по 6 критериям: образование, исследование, социальная среда, международное и межрегиональное сотрудничество, инновации и бренд.