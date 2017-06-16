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УдГУ и ИжГТУ попали в ТОП-100 лучших вузов России
Опубликована: Сегодня 17:41 Два высших учебных заведения Удмуртии попали в Национальный рейтинг университетов. По итогам 2016-2017 учебного года в списке на 168 месте оказался УдГУ, а на 73 месте ИжГТУ.
С максимальной оценкой рейтинг, состоящий из 264 вузов России, возглавил Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова. Оценивалась работа вузов по 6 критериям: образование, исследование, социальная среда, международное и межрегиональное сотрудничество, инновации и бренд.
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