"Я к вам приеду. Поговорим." - сказал Путин жительнице аварийного барака в Ижевске

Опубликована: Сегодня 16:02

Жительница Ижевска пожаловалась Президенту на жизнь в деревянном бараке на проезде Чапаева, и Владимир Путин пообещал обязательно приехать в Ижевск и пообщаться с женщиной по ее вопросу.

После этого разговора Путин рассказал, что в стране много проблем с аварийным жильем и правительство будет выделять на цели переселения сотни миллиардов рублей.

«Я планирую быть в Ижевске. Я к вам приеду, поговорим лично. У меня командировка планируется, я приеду. Это беда, конечно, но для меня там ничего необычного нет. Аварийного жилья у нас много, примерно 80 млн кв метров. Это мы в год строим сегодня. Я к вам зайду, поговорим», - сказал Путин.
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