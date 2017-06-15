"Я к вам приеду. Поговорим." - сказал Путин жительнице аварийного барака в Ижевске

Опубликована: Сегодня 16:02





После этого разговора Путин рассказал, что в стране много проблем с аварийным жильем и правительство будет выделять на цели переселения сотни миллиардов рублей.«Я планирую быть в Ижевске. Я к вам приеду, поговорим лично. У меня командировка планируется, я приеду. Это беда, конечно, но для меня там ничего необычного нет. Аварийного жилья у нас много, примерно 80 млн кв метров. Это мы в год строим сегодня. Я к вам зайду, поговорим», - сказал Путин.