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В Удмуртии женщина-пассажир пострадала в опрокинувшемся автобусе
Опубликована: Сегодня 18:19 В Удмуртии получила травмы 51-летняя женщина, пассажирка опрокинувшегося автобуса. Как сообщили в 1-ом отделе УГИБДД МВД по республике, ДТП произошло накануне, 14 июня, на 156 километре автомобильной дороги «Елабуга-Пермь».
Автобус «Hyundai» съехал с дороги и опрокинулся, после того, как 49-летний водитель не справился с управлением.
Госавтоинспекция напоминает, что водитель транспорта, в салоне которого находятся пассажиры, должен вести транспортное средство во много раз аккуратнее, четко соблюдая дорожные правила. Особое внимание необходимо уделять скоростному режиму, не совершать опасных маневров, учитывать погодные изменения и состояние дорожного полотна.
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