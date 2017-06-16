После звонка ижевчанки Путину к ней в дом нагрянули местные следователи и чиновники

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: susanin.news
В барак на проезде Чапаева в Ижевске после того, как его жильцы пожаловались Владимиру Путину во время «Прямой линии» с главой государства на плохие условия жизни, приехали следователи, прокуроры и чиновники городской администрации.

Корреспондент информагентства «Сусанин» Марат Газизуллин побывал в эпицентре главных коммунальных событий четверга, 15 июня, и узнал мнение людей и чиновников о судьбе ветхого дома.

Напомним, ижевчанка задала вопрос Путину про аварийное жилье. По ее словам, дом, в котором она живет, стоит в очереди на расселение на 2029 год. Сразу после эфира следователи региона начали проверку. Пресс-служба администрации Ижевска сообщила, что жителям барака уже не раз предлагали переселиться в жилые помещения маневренного фонда. Позже проверку начала и прокуратура региона.


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