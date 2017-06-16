В Ижевске обнаружены поддельные 5-тысячные купюры

Опубликована: Сегодня 10:05

фото: Vluki.ru
В Ижевске обнаружены две поддельные 5-тысячные купюры. Одна из них поступила в офис одного из банков из цветочного магазина, расположенного по ул.Кирова. Еще одна 5-тысячная купюра с признаками подделки обнаружена в торговой организации, расположенной на ул.Областной, при пересчете денег, поступивших от индивидуального предпринимателя.

По фактам изготовления, хранения, сбыта поддельных денег возбуждены уголовные дела.

МВД по Удмуртской Республике напоминает гражданам и должностным лицам, работающим с наличными деньгами: проявляйте бдительность при расчетах, а в случае обнаружения подозрительных купюр, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел по телефону «02» («102» – со всех мобильных). Ни в коем случае не пытайтесь сбыть купюру, которая вызвала у Вас подозрение. Помните, что изготовление, хранение, перевозка и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации наказываются лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.



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