В Ижевске обнаружены поддельные 5-тысячные купюры

Опубликована: Сегодня 10:05



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По фактам изготовления, хранения, сбыта поддельных денег возбуждены уголовные дела.МВД по Удмуртской Республике напоминает гражданам и должностным лицам, работающим с наличными деньгами: проявляйте бдительность при расчетах, а в случае обнаружения подозрительных купюр, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел по телефону «02» («102» – со всех мобильных). Ни в коем случае не пытайтесь сбыть купюру, которая вызвала у Вас подозрение. Помните, что изготовление, хранение, перевозка и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации наказываются лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.