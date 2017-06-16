Штраф за непропуск пешехода вырастет до 2500 рублей

Опубликована: Сегодня 10:51



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В настоящее время размер штрафа не может варьироваться и составляет 1,5 тыс. рублей. Теперь он составит от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

«Усиление штрафных санкций станет дополнительной профилактической мерой и будет способствовать стабилизации обстановки на дорогах», — считает замглавы МВД России Игорь Зубов. Он привел статистику за 2016 год, согласно которой в результате ДТП с участием пешеходов на российских дорогах погибло 802 человека, ранены более 14,3 тысяч.

Кроме того, депутаты совместно с МВД готовы проработать проект об ужесточении ответственности пешеходов, которые нарушают ПДД при переходе проезжей части. На сегодняшний день административный штраф за данное правонарушение составляет 500 рублей.