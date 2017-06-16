В Глазове осудили «поднявшего закладку» подростка

Опубликована: Сегодня 11:39



фото: Normanlaw.ru фото: Normanlaw.ru

В феврале 2017 подросток решил поискать в родном городе тайники, в которых курьеры прячут упаковки с наркотиками. Обнаружив такой тайник, он взял сверток со «спайсом» и принес домой, а потом почти месяц носил его с собой. В один из дней он, употребив дома наркотическое вещество, потерял сознание. Подростка доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. При нем был обнаружен сверток с наркотическим веществом.