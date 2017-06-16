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В Глазове осудили «поднявшего закладку» подростка
Опубликована: Сегодня 11:39 По ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств) осудили 17-летнего жителя Глазова, обнаружившего тайник с наркотиком. Суд приговил его к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.
В феврале 2017 подросток решил поискать в родном городе тайники, в которых курьеры прячут упаковки с наркотиками. Обнаружив такой тайник, он взял сверток со «спайсом» и принес домой, а потом почти месяц носил его с собой. В один из дней он, употребив дома наркотическое вещество, потерял сознание. Подростка доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. При нем был обнаружен сверток с наркотическим веществом.
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