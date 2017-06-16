На ижевском пруду к 2018 году может появиться еще один пляж

Опубликована: Сегодня 12:20



фото: Priorovod.ru фото: Priorovod.ru

- Возможность открыть пляж появится, если на территории пляжа будет расположен регулярный круглогодичный пост МЧС. 19 июня мы получаем документы - нам выделяют территорию в 3000 кв.м на Воложке, со следующей недели мы начнем работу по организации поста наблюдения за пляжами акваторией, - рассказал заместитель начальника Поисково-спасательной службы города Ижевска Андрей Иванов.Возможно, в следующем году этот участок станет новым официальным пляжем на акватории ижевского пруда.Отмечается, что сейчас уже открыт городской пляж. А в июне откроется пляж, который передан в аренду предпринимателям.