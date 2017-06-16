На ижевском пруду к 2018 году может появиться еще один пляж

Опубликована: Сегодня 12:20

фото: Priorovod.ru
На акватории ижевского пруда в 2018 году может появится еще один пляж. Находиться он будет в районе Воложки, сообщает «КП-Ижевск».

- Возможность открыть пляж появится, если на территории пляжа будет расположен регулярный круглогодичный пост МЧС. 19 июня мы получаем документы - нам выделяют территорию в 3000 кв.м на Воложке, со следующей недели мы начнем работу по организации поста наблюдения за пляжами акваторией, - рассказал заместитель начальника Поисково-спасательной службы города Ижевска Андрей Иванов.

Возможно, в следующем году этот участок станет новым официальным пляжем на акватории ижевского пруда.

Отмечается, что сейчас уже открыт городской пляж. А в июне откроется пляж, который передан в аренду предпринимателям.


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