Роспотребнадзор Удмуртии нашел нарушения в магазинах с товарами для детей

Опубликована: Сегодня 13:04



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Специалистами Управления было составлено 8 протоколов об административной ответственности, один материал по ч.1 ст.15.12 КоАП РФ направлен на рассмотрение в суд с конфискацией продукции. Специалистами Управления наложено 6 административных штрафов на общую сумму 32 тысячи рублей. Выносились предписания о приостановлении реализации товаров, не соответствующих требованиям техническим регламентам.В ходе проверок объектов торговли специалистами были выявлены следующие нарушения:- отсутствие информации об изготовителе на русском языке;- отсутствует информация о товаре: состав сырья, размер изделия, символы по уходу за изделием;- нарушен порядок маркировки продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия;- в товарно-сопроводительной документации не содержатся сведения об обязательном подтверждении соответствия, согласно законодательству РФ о техническом регулировании.