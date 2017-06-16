Роспотребнадзор Удмуртии нашел нарушения в магазинах с товарами для детей

Опубликована: Сегодня 13:04

фото: Inroshal.ru
За 5 месяцев 2017 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике провели 8 плановых проверок магазинов, торгующих товарами для детей - одеждой, обувью, игрушками, колясками, велосипедами. При 6 проверках на соответствие требованиям действующих технических регламентов, а также соблюдению Правил продажи были выявлены нарушения.

Специалистами Управления было составлено 8 протоколов об административной ответственности, один материал по ч.1 ст.15.12 КоАП РФ направлен на рассмотрение в суд с конфискацией продукции. Специалистами Управления наложено 6 административных штрафов на общую сумму 32 тысячи рублей. Выносились предписания о приостановлении реализации товаров, не соответствующих требованиям техническим регламентам.

В ходе проверок объектов торговли специалистами были выявлены следующие нарушения:

- отсутствие информации об изготовителе на русском языке;
- отсутствует информация о товаре: состав сырья, размер изделия, символы по уходу за изделием;
- нарушен порядок маркировки продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия;
- в товарно-сопроводительной документации не содержатся сведения об обязательном подтверждении соответствия, согласно законодательству РФ о техническом регулировании.



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