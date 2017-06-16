Аварийный барак на проезде Чапаева в Ижевске будут обслуживать до расселения

Опубликована: Сегодня 13:57



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«Пока люди живут, мы обязаны обслуживать этот дом. Вот когда его расселят – мы не будем обслуживать», - рассказал представитель «Горсервиса». Он также сказал, что управляющая компания готова поменять сгнившие брусья, отремонтировать крышу, сделать ремонт и провести другие необходимые работы, но на это нужны большие деньги, а сейчас за бараком числится задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 32 тыс. рублей.В свою очередь, руководитель муниципального казенного учреждения Ижевска «Служба технологического обеспечения ЖКХ» Александр Килин, побывавший в пятницу, 16 июня, в бараке на проезде Чапаева, заявил, что «дом в нормальном, в принципе, состоянии, в работоспособном». «Что я могу сказать, протечек нет», - пояснил он.Жильцы дома, в свою очередь, долги отрицать не стали. Часть из них люди объясняют тем, что не во всех квартирах дома жильцы живут постоянно, другая представляет собой задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. Например, девушка, говорившая с Президентом во время «Прямой линии», не платила за квартиру два месяца.Ижевчанка обратилась к Путину во время «Прямой линии» в четверг, 15 июня. Сразу после этого следственный комитет и прокуратура начали проводить проверку аварийного жилья. Пресс-служба администрации Ижевска в свою очередь сообщила, что жителям барака уже не раз предлагали переселиться в жилые помещения маневренного фонда.Врио главы Удмуртии Александр Бречалов в своем комментарии по случившемуся отметил, что проблема ветхого и аварийного жилья для Удмуртии в целом и для Ижевска в частности стоит очень остро. «Создана рабочая группа, которая провела проверку по всем эпизодам и жалобам граждан на ветхое и аварийное жильё – или на то жильё, которое вводилось по программе переселения их ветхого и аварийного жилья. И сейчас в Малой Пурге и в Малопургинском районе, а также в других населённых пунктах Удмуртии идёт большая работа по исправлению ситуации», - сказал Бречалов.