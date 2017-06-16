Сутенер из Ижевска «вербовал» селянок-проституток в соцсетях

Опубликована: Сегодня 15:33

фото: Santehkursk.ru
Жителя Ижевска задержали за организацию занятием проституцией. 37-летний неработающий, ранее судимый мужчина знакомился в соцсетях с девушками, проживающими в сельских районах Удмуртии, и предлагал им работу в сфере оказания интимных услуг. Заинтересовавшиеся девушки приезжали в Ижевск и в арендованных подозреваемым квартирах занимались проституцией.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



Загрузка...
Теги
Можга фестиваль зоопарк МЧС мода полиция Сарапул ЖКХ туризм музыка физкультура молодежь технологии Украина наркотики пожар убийство свадьба алкоголь торговля телевидение творчество депутат рейтинг самолет розыск США ГЖД ветеран ГИБДД образование спортсмен суд Балезино финансы МВД футбол ИжГТУ Интернет СКП дети Александр Волков Ижевск животные прокуратура инвалид строительство пристав бизнес Малая Пурга Игра видео безопасность траур выборы Ижавто выставка хоккей природа здоровье Дмитрий Медведев штраф Москва банк Владимир Путин долг СМИ Голливуд занятость Россия транспорт кино религия пенсия Завьялово школа медицина Ува оружие погода дороги Глазов ДТП конкурс вода Удмуртия семья Новый год/Рождество Госсовет УР преступление армия терроризм Воткинск праздник звезда промышленность правительство ремонт лес бюджет
Все теги
Яндекс.Погода