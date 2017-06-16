Сутенер из Ижевска «вербовал» селянок-проституток в соцсетях

Опубликована: Сегодня 15:33



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В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.