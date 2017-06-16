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Сутенер из Ижевска «вербовал» селянок-проституток в соцсетях
Опубликована: Сегодня 15:33 Жителя Ижевска задержали за организацию занятием проституцией. 37-летний неработающий, ранее судимый мужчина знакомился в соцсетях с девушками, проживающими в сельских районах Удмуртии, и предлагал им работу в сфере оказания интимных услуг. Заинтересовавшиеся девушки приезжали в Ижевск и в арендованных подозреваемым квартирах занимались проституцией.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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