В Глазове под колесами «ГАЗели» едва не погибла пожилая женщина

Опубликована: Сегодня 16:16

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Глазове водитель автомобиля «ГАЗ» при движении задним ходом совершил наезд на пешехода. В результате ДТП женщина 1958 года рождения получила травмы и была госпитализирована.

ДТП произошло 15 июня в 19.00, напротив дома №35 по улице Советская. За рулем автомобиля находился мужчина 1970 года рождения.

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что пункт 8.12 Правил дорожного движения гласит: "Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения". Помните, что внимание и осторожность могут спасти жизнь.

Уважаемые пешеходы! Не выходите или не выбегайте на проезжую часть дороги, пока не оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, и не убедитесь, что переход будет безопасен. Ваши необдуманные действия могут привести к трагедии!


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