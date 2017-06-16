В Глазове под колесами «ГАЗели» едва не погибла пожилая женщина

Опубликована: Сегодня 16:16



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

ДТП произошло 15 июня в 19.00, напротив дома №35 по улице Советская. За рулем автомобиля находился мужчина 1970 года рождения.Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что пункт 8.12 Правил дорожного движения гласит: "Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения". Помните, что внимание и осторожность могут спасти жизнь.Уважаемые пешеходы! Не выходите или не выбегайте на проезжую часть дороги, пока не оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, и не убедитесь, что переход будет безопасен. Ваши необдуманные действия могут привести к трагедии!