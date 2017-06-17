Скончался бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль

Опубликована: Сегодня 12:57



фото: Supercolor.org фото: Supercolor.org

Гельмут Коль был канцлером ФРГ с 1982 по 1998 годы, являясь при этом председателем Христианско-демократического союза. Из всех представителей этой партии Коль дольше всех продержался на посту канцлера.

Коль вошел в историю как канцлер «единства» - при нем состоялось объединение Германии. Он сыграл важную роль в прекращении «холодной войны».