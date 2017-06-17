Скончался бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль

Опубликована: Сегодня 12:57

фото: Supercolor.org
Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался в возрасте 87 лет. Как сообщает издание Bild, политик умер в своем доме в Людвигсхафене утром в пятницу, 16 июня.

Гельмут Коль был канцлером ФРГ с 1982 по 1998 годы, являясь при этом председателем Христианско-демократического союза. Из всех представителей этой партии Коль дольше всех продержался на посту канцлера.

Коль вошел в историю как канцлер «единства» - при нем состоялось объединение Германии. Он сыграл важную роль в прекращении «холодной войны».



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