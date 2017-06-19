Сельские девушки работали проститутками в Ижевске

Опубликована: Сегодня 10:53





В Ижевске задержали неработающего и ранее судимого 37-летнего мужчину. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, было установлено, что он знакомился с девушками в социальных сетях и предлагал им работу в сфере оказания интимных услуг. Предпочтения отдавал особам, которые живут в сельских районах республики.

Девушки приезжали в город и начинали заниматься проституцией в квартирах, которые арендовал мужчина.

Сейчас возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.