Внучка избивала бабушку каждый день

Опубликована: Сегодня 11:01





На днях в Индустриальном суде рассмотрели уголовное дело в отношении 80-летней женщины. Она обвинялась в убействе своей внучки. Напомним, женщина жила вместе с 34-летней внучкой и в течение пяти лет она страдала алкоголизмом и наркоманией. Внучка избивала бабушку, оскорбляла, унижала. А жила она за счет пенсии пожилой женщины.

В ночь с 5 на 6 декабря прошлого года внучка вновь напилась и начала кричать на бабушку, унижать ее. Это стало последней каплей. В ванной женщина накинула на внучку провод от утюга, вытянула в коридор и задушила. После чего вызвала полицию и «скорую помощь».

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Суд учел пожилой возраст женщины, явку с повинной, раскаяние, тяжелые заболевания. Приговором ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Отметим, чт