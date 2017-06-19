Внучка избивала бабушку каждый день

Опубликована: Сегодня 11:01

На днях в Индустриальном суде рассмотрели уголовное дело в отношении 80-летней женщины. Она обвинялась в убействе своей внучки. Напомним, женщина жила вместе с 34-летней внучкой и в течение пяти лет она страдала алкоголизмом и наркоманией. Внучка избивала бабушку, оскорбляла, унижала. А жила она за счет пенсии пожилой женщины.

В ночь с 5 на 6 декабря прошлого года внучка вновь напилась и начала кричать на бабушку, унижать ее. Это стало последней каплей. В ванной женщина накинула на внучку провод от утюга, вытянула в коридор и задушила. После чего вызвала полицию и «скорую помощь».

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Суд учел пожилой возраст женщины, явку с повинной, раскаяние, тяжелые заболевания. Приговором ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Отметим, чт


Теги
армия преступление штраф ЖКХ дети пожар природа ветеран оружие выставка безопасность Дмитрий Медведев Интернет Госсовет УР пристав алкоголь Завьялово фестиваль ГИБДД США занятость убийство хоккей Малая Пурга физкультура ДТП Владимир Путин конкурс животные ГЖД религия МЧС Сарапул выборы Новый год/Рождество инвалид телевидение Ува Ижевск розыск СМИ траур технологии Александр Волков промышленность ремонт бизнес полиция наркотики зоопарк торговля строительство суд лес медицина ИжГТУ музыка рейтинг Россия семья финансы Воткинск МВД мода пенсия прокуратура терроризм футбол свадьба Можга правительство видео образование погода СКП Глазов Удмуртия Игра молодежь спортсмен дороги кино транспорт праздник долг самолет Москва творчество школа Голливуд звезда банк Украина Балезино туризм вода депутат здоровье Ижавто бюджет
Все теги
Яндекс.Погода