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В ночь 18 июня в Удмуртии в ДТП погиб подросток
Опубликована: Сегодня 08:30 В ночь на воскресенье, 18 июня, в Удмуртии произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб подросток.
В Сарапульском районе около полуночи женщина 1978 года рождения за рулем автомобиля "Toyota" не справилась с управлением и наехала на стоящий на обочине экскаватор. После этого иномарка врезался в отбойник, а затем в стоящий на обочине грузовой тягач.
В результате аварии пассажир автомобиля, подросток 2002 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия.
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