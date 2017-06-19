В ночь 18 июня в Удмуртии в ДТП погиб подросток

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: 18.mchs.gov.ru фото: 18.mchs.gov.ru

В Сарапульском районе около полуночи женщина 1978 года рождения за рулем автомобиля "Toyota" не справилась с управлением и наехала на стоящий на обочине экскаватор. После этого иномарка врезался в отбойник, а затем в стоящий на обочине грузовой тягач.В результате аварии пассажир автомобиля, подросток 2002 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия.