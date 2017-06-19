Владимир Путин посетит Удмуртию до конца июня

Опубликована: Сегодня 09:17



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О планах посетить столицу Удмуртии Владимир Путин сообщил в ходе «прямой линии» 15 июня. Жительница Ижевска во время прямого включения пожаловалась на состояние ее дома: жилье давно признано аварийным, однако снести его планируют только в 2029 году. Женщина заявила, что жить в таком доме еще 12 лет невозможно. Президент заметил, что как раз собирается в республику и пообещал заехать к ижевчанке в гости.— Что могу сказать? Чушь, конечно. Соответствующие ресурсы на расселение из федерального бюджета выделяются, мы продлили программу расселения аварийного жилья, а оно у вас явно аварийное, что там говорить, — сказал глава государства. — Я планирую быть в Ижевске, я к вам заеду и посмотрю, что там у вас происходит. Там поговорим уже лично, хорошо? Договорились.По информации «Известий», поездка Президента в Удмуртию планировалась еще до «прямой линии» и связана с вопросами оборонной промышленности. Теперь же к этой теме добавится и проблема аварийного жилья в республике.