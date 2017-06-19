Молодой ижевчанин и его подруги попали в СИЗО за дружбу с наркотиками

Опубликована: Сегодня 10:54



фото: Okschelkovo.ru фото: Okschelkovo.ru

Молодые люди рассказали, что наркотики приобрели через сеть Интернет, закладку забрали на ул. 10 лет Октября. Также в ходе проведения обыска по месту жительства одной из задержанных были обнаружены наркотические средства общей массой свыше 40 граммов.В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания. По факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело.