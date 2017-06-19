|
Молодой ижевчанин и его подруги попали в СИЗО за дружбу с наркотиками
Опубликована: Сегодня 10:54 В Ижевске у жилого дома по ул. Школьной полицейские задержали троих подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере: 19-летнего местного жителя и двух его знакомых девушек 1997 и 1998 г.р.
Молодые люди рассказали, что наркотики приобрели через сеть Интернет, закладку забрали на ул. 10 лет Октября. Также в ходе проведения обыска по месту жительства одной из задержанных были обнаружены наркотические средства общей массой свыше 40 граммов.
В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания. По факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело.
Загрузка...