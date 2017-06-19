Ревность сожительницы сторожа СНТ под Ижевском едва не стоила мужчине жизни

Опубликована: Сегодня 11:41

фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
Пожилой сторож пострадал при пожаре в СНТ «Маяк» под Ижевском. Об этом рассказала замруководителя пресс-службы главного управления МЧС России по Удмуртии Вероника Митрофанова.

По её словам, пожар произошел в ночь на субботу, 17 июня. Сообщение о возгорании поступило около 02:00, а через 15 минут пожарные уже были на месте. К их приезду открытым огнем полыхали сторожка с пристроенным зданием правления и припаркованный рядом ВАЗ-2105.

В результате произошедшего пострадал 66-летний сторож. Мужчину вытащили из загоревшего здания дачники, позже его госпитализировали в РКБ.

Как сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте», пожар устроила сожительница сторожа. В порыве ревности она облила автомобиль бензином и подожгла.


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