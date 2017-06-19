Отчаявшийся турист из Ижевска посылает сигнал SOS из тайской тюрьмы

Опубликована: Сегодня 13:13

фото: vk.com/vasya579
Путешественник из Ижевска Василий Полетаев, застрявший с подругой в тайской тюрьме, просит помощи земляков. Как он сам пишет на своей странице в соцсети, российское посольство не предпринимает никаких мер, чтобы помочь попавшим в беду туристам.

«Мы уже 20 дней в тюрьме. Дают в инет выходить 1 раз в неделю и за деньги... Нам не хватает на билеты домой 20 тыс. Как только мы наберем нужную сумму купим билеты и улетим. А так здесь могут и 6 мес держать и более. Наше российское посольство не чешется и консулу плевать на нас русских,он даже ниразу не пришёл за 20 дней и никак не помогает вообще. Кто неравнодушен Окажите помощь», - написал отчаявшийся мужчина в соцсети.

Напомним, что путешественнику отказали в визе в Китай, в который он собирался проехать автостопом. Попытка заработать деньги на улицах в Тайланде обернулась для Полетаева арестом и разбирательством в иммиграционной полиции из-за строгого запрета на попрошайничество.

Помочь Василию можно, отправив любую сумму на его Яндекс-кошелек.
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