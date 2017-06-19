В Удмуртии не пристегнутая девочка-пассажир после ДТП скончалась по дороге в больницу

Опубликована: Сегодня 14:01

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В минувшее воскресенье на автодороге «Сарапул-Тарасово» водитель автомобиля "Тойота" – женщина 1978 года рождения врезалась в гусеничный экскаватор «Каранекс». После этого иномарку выбросило на барьерное ограждение с последующим столкновением с автомобилем «Даф».

На заднем сидении автомобиля находились две девочки, 14-ти и 15-ти лет. Старшая при столкновении не получила никаких травм, потому что была пристегнута, а 14-летняя пассажирка, не пристегнутая, получила тяжелые повреждения и скончалась по дороге в больницу. Водитель рассказала, что погибшая не смогла пристегнуть ремень в темноте, и она решила перевозить не пристегнутого ребенка.



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