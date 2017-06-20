В субботу двое маленьких детей выпали в Ижевске из окон многоэтажек

Опубликована: Сегодня 14:47



фото: Ok.ru фото: Ok.ru

Первый инцидент произошел вечером 17 июня, когда 4-летний мальчик находился с родителями в гостях, но остался без присмотра. Играя, он руками оперся на оконную москитную сетку, которая не выдержала его веса, и ребенок упал с высоты 4 этажа.Второй случай произошел в тот же день, около 21.00. Играя дома, 2-летняя девочка в процессе игры руками оперлась на оконную москитную сетку, которая не выдержала ее веса. В результате этого ребенок упал с высоты 2 этажа.Отмечается, что в обоих случаях родители находились в соседних с детьми комнатах. В настоящее время дети госпитализированы. По результатам проверок будут приняты соответствующие процессуальные решения.Следственное управление обращает внимание родителей на необходимость постоянного контроля за детьми. Бездействие родителей может повлечь уголовное преследование.