Житель Можги может лишиться своего «Хаммера», если не оплатит долги

Опубликована: Сегодня 15:39

фото: r18.fssprus.ru
За долги по налоговым платежам судебный пристав арестовал у жителя Можги автомобиль «Хаммер». Как сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Удмуртии, «разъяснения работников налоговой службы, а далее и судебных приставов о необходимости оплаты долга должного эффекта не возымели».

В рамках возбужденного производства судебный пристав составил акт ареста транспортного средства без права пользования. Если должник не погасит свою задолженность в ближайшее время, внедорожник будет передан на торги.
Загрузка...
Теги
фестиваль здоровье ЖКХ депутат Воткинск музыка строительство природа Интернет Владимир Путин погода мода конкурс семья Сарапул праздник физкультура долг инвалид СМИ штраф религия пожар ремонт телевидение самолет убийство Украина МЧС преступление банк свадьба ГИБДД медицина дороги безопасность Удмуртия выставка занятость спортсмен Ижевск розыск Голливуд Глазов Дмитрий Медведев видео бизнес Ижавто наркотики молодежь ИжГТУ туризм ветеран пенсия полиция рейтинг школа финансы алкоголь ГЖД США кино Россия творчество терроризм прокуратура животные Новый год/Рождество технологии Можга звезда СКП промышленность Малая Пурга торговля Ува оружие траур выборы МВД Александр Волков зоопарк Москва Балезино Игра дети образование пристав Завьялово Госсовет УР вода суд ДТП армия хоккей правительство транспорт бюджет лес футбол
Все теги
Яндекс.Погода