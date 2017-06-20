Житель Можги может лишиться своего «Хаммера», если не оплатит долги

Опубликована: Сегодня 15:39



фото: r18.fssprus.ru фото: r18.fssprus.ru

В рамках возбужденного производства судебный пристав составил акт ареста транспортного средства без права пользования. Если должник не погасит свою задолженность в ближайшее время, внедорожник будет передан на торги.