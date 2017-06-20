|
Житель Можги может лишиться своего «Хаммера», если не оплатит долги
Опубликована: Сегодня 15:39 За долги по налоговым платежам судебный пристав арестовал у жителя Можги автомобиль «Хаммер». Как сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Удмуртии, «разъяснения работников налоговой службы, а далее и судебных приставов о необходимости оплаты долга должного эффекта не возымели».
В рамках возбужденного производства судебный пристав составил акт ареста транспортного средства без права пользования. Если должник не погасит свою задолженность в ближайшее время, внедорожник будет передан на торги.
Загрузка...