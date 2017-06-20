Почти на 700 тыс рублей обокрали школьники ижевскую пенсионерку

Опубликована: Сегодня 16:27



фото: New.bashprok.ru фото: New.bashprok.ru

В ходе осмотра места происшествия были изъяты записи с камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде дома. В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны двое подростков 2002 г.р. и 2003 г.р. В ходе обыска по месту жительства подозреваемых изъято похищенное имущество.По факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением жилище возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.