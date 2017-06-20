Почти на 700 тыс рублей обокрали школьники ижевскую пенсионерку

Опубликована: Сегодня 16:27

фото: New.bashprok.ru
Имущества на приличную сумму лишилась пожилая жительница Ижевска в результате незаконного посещения двумя школьниками ее жилища. 67-летняя женщина сообщила полицейским, что подростки проникли путем снятия решетки с окна в ее дом, расположенный в Октябрьском районе, и унесли золотые украшения и аудионаушники на 691 тыс рублей.

В ходе осмотра места происшествия были изъяты записи с камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде дома. В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны двое подростков 2002 г.р. и 2003 г.р. В ходе обыска по месту жительства подозреваемых изъято похищенное имущество.

По факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением жилище возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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