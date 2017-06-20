Питерский Чебурашка облизывает и щупает за ягодицы симпатичных девушек

Опубликована: Сегодня 17:17



фото: Instagram/elena_uspenskaya фото: Instagram/elena_uspenskaya

"Мы просто шли по Невскому. Тут к нам подошел этот персонаж. Начал обниматься, но мы дали понять, что не хотим этого. Тем более, что и костюм был какой-то грязный. Однако Чебурашка все равно начал обнимать и тискать мою подругу, она даже сказала, что он то ли поцеловал ее мокрыми губами, то ли облизал", - отмечает петербурженка, которой лично довелось повстречаться с извращенцем под прикрытием.Сообщения о нападениях Чебурашки продолжают поступать в редакции издания города на Неве, а некоторые жертвы объятий плюшевого героя даже выражают намерение обратиться в правоохранительные органы и раскрыть настоящее лицо извращенца.По предварительной информации, неизвестный в костюме Чебурашки работает промоутером в одном из городских общепитов.