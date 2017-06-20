Питерский Чебурашка облизывает и щупает за ягодицы симпатичных девушек

Опубликована: Сегодня 17:17

фото: Instagram/elena_uspenskaya
Неизвестный мужчина на Невском проспекте в Санкт-Петербурге подбегает к симпатичным молодым женщинам и навязчиво предлагает им свои ласки. Многие дамы сообщили, что Чебурашка облизывал их или щупал за ягодицы, пишут "Невские новости". Кроме того, навязчивый герой детской сказки не спешит отпускать из объятий туристов, которые соглашаются сфотографироваться с ним и навязчиво прижимает гостей города к себе.

"Мы просто шли по Невскому. Тут к нам подошел этот персонаж. Начал обниматься, но мы дали понять, что не хотим этого. Тем более, что и костюм был какой-то грязный. Однако Чебурашка все равно начал обнимать и тискать мою подругу, она даже сказала, что он то ли поцеловал ее мокрыми губами, то ли облизал", - отмечает петербурженка, которой лично довелось повстречаться с извращенцем под прикрытием.

Сообщения о нападениях Чебурашки продолжают поступать в редакции издания города на Неве, а некоторые жертвы объятий плюшевого героя даже выражают намерение обратиться в правоохранительные органы и раскрыть настоящее лицо извращенца.

По предварительной информации, неизвестный в костюме Чебурашки работает промоутером в одном из городских общепитов.


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