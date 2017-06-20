Пьяный глазовский водитель въехал в здание, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД

Опубликована: Сегодня 18:09



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

По данному сообщению незамедлительно выехали два экипажа ГИБДД и один экипаж национальной гвардии. На требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке нарушитель не отреагировал, а лишь увеличил скорость движения и попытался скрыться. В ходе преследования он был блокирован, а при попытке задержания съехал с проезжей части и врезался в здание, сообщили в 1-ом отделе УГИБДД МВД по Удмуртии.Освидетельствование на состояние опьянения показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе задержанного водителя - 0,940 мг/л.