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Пьяный глазовский водитель въехал в здание, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД
Опубликована: Сегодня 18:09 В Глазове благодаря сообщению неравнодушных горожан удалось задержать нетрезвого водителя. Местные жители обратили внимание на белый автомобиль «Шевроле Нива», водитель которого ехал в темноте без ближнего света фар и вел себя неадекватно. Информация о подозрительном автомобиле была передана правоохранителям.
По данному сообщению незамедлительно выехали два экипажа ГИБДД и один экипаж национальной гвардии. На требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке нарушитель не отреагировал, а лишь увеличил скорость движения и попытался скрыться. В ходе преследования он был блокирован, а при попытке задержания съехал с проезжей части и врезался в здание, сообщили в 1-ом отделе УГИБДД МВД по Удмуртии.
Освидетельствование на состояние опьянения показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе задержанного водителя - 0,940 мг/л.
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