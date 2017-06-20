Женщина пострадала в пожаре, произошедшем в Ижевске на ул. Удмуртской

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: susanin.news
В минувший понедельник, 19 июня, в одной из квартир жилого дома №300 по улице Удмуртской произошел пожар. В огне пострадала женщина, ее госпитализировали.

«Подразделениями газодымозащитной службы спасен один человек. Его передали врачам «скорой помощи», - сказала корреспонденту информагентства «Сусанин» замруководителя пресс-службы главного управления МЧС России по Удмуртии Вероника Митрофанова. По ее словам, площадь возгорания составила 6 кв метров. Огонь повредил имущество в квартире.
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