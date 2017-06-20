Уже более 7 тыс жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей

Опубликована: Сегодня 09:17



фото: Marimedia.ru фото: Marimedia.ru

В Ижевске клещи напали на 3 859 человек, из них детей – 423. Помимо столицы республики, больше всего пострадавших в Можге, Воткинске, Глазове, а также в Алнашском, Шарканском, Завьяловском, Якшур-Бодьинском, Воткинском, Кезском, Малопургинском, Игринском и Дебесском районах.Как выяснилось в ходе лабораторных исследований, 5,5% клещей являются переносчиками энцефалита, 37,1% - боррелиоза. Стоит отметить, что с начала сезона энцефалитом заболел 1 человек, боррелиозом – два.