Уже более 7 тыс жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей

Опубликована: Сегодня 09:17

фото: Marimedia.ru
С начала сезона 7 305 жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, в числе обратившихся к врачам – 1 525 детей.

В Ижевске клещи напали на 3 859 человек, из них детей – 423. Помимо столицы республики, больше всего пострадавших в Можге, Воткинске, Глазове, а также в Алнашском, Шарканском, Завьяловском, Якшур-Бодьинском, Воткинском, Кезском, Малопургинском, Игринском и Дебесском районах.

Как выяснилось в ходе лабораторных исследований, 5,5% клещей являются переносчиками энцефалита, 37,1% - боррелиоза. Стоит отметить, что с начала сезона энцефалитом заболел 1 человек, боррелиозом – два.



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