За кражу игрушек с веранды детского сада ижевчанин попал под уголовное преследование

Опубликована: Сегодня 10:47



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После срабатывания сигнализации на место преступления незамедлительно выехал экипаж Росгвардии. Неподалеку от детского сада был задержан 20-летний рабочий, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.Похищенное имущество на сумму 3 500 рублей изъято. Объяснить свой поступок подозреваемый не смог. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение»).На данный момент молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.