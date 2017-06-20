За кражу игрушек с веранды детского сада ижевчанин попал под уголовное преследование

Опубликована: Сегодня 10:47

фото: Properm.ru
Ночью на территорию детского сада на ул. Барышникова залез молодой ижевчанин и ногой сбил навесной замок на одной из веранд. Из кладовки он украл мячи, плюшевые игрушки и кукольную коляску.

После срабатывания сигнализации на место преступления незамедлительно выехал экипаж Росгвардии. Неподалеку от детского сада был задержан 20-летний рабочий, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Похищенное имущество на сумму 3 500 рублей изъято. Объяснить свой поступок подозреваемый не смог. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение»).

На данный момент молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Загрузка...
Теги
хоккей рейтинг здоровье армия Москва преступление траур занятость оружие природа телевидение Удмуртия правительство медицина ГЖД видео свадьба США убийство бизнес Глазов Госсовет УР образование спортсмен самолет Голливуд банк физкультура туризм ГИБДД наркотики музыка зоопарк Балезино дороги религия выборы долг творчество звезда технологии Ува Малая Пурга ЖКХ транспорт Александр Волков Россия выставка дети Можга розыск Ижавто пенсия торговля Игра ДТП СКП конкурс ремонт погода суд Новый год/Рождество бюджет СМИ терроризм праздник школа Украина животные ветеран МВД депутат безопасность кино вода алкоголь промышленность штраф строительство фестиваль Интернет молодежь футбол Дмитрий Медведев ИжГТУ семья финансы полиция Ижевск инвалид Сарапул Владимир Путин Воткинск пожар пристав МЧС мода прокуратура Завьялово лес
Все теги
Яндекс.Погода