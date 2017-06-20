В Ижевске выпустили 100-тысячную «Ладу Весту»

Опубликована: Сегодня 12:25

фото: vk.com/a.brechalov
В Ижевске выпустили 100-тысячную «Ладу Весту». Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил врио главы Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Сегодня с конвейера завода «LADA Ижевск» сошла 100-тысячная Лада Веста. <…> Приятно видеть, как люди горят делом и развивают предприятие. Поздравляю автозавод с важной датой!» - написал руководитель региона.

Серийное производство «Lada Vesta» началось в Ижевске 25 сентября 2015 года. До конца года было выпущено 5 тыс. автомобилей. В 2016 году с конвейера сошли 51 тыс. новеньких «Вест».



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