В Ижевске выпустили 100-тысячную «Ладу Весту»

Опубликована: Сегодня 12:25



фото: vk.com/a.brechalov фото: vk.com/a.brechalov

«Сегодня с конвейера завода «LADA Ижевск» сошла 100-тысячная Лада Веста. <…> Приятно видеть, как люди горят делом и развивают предприятие. Поздравляю автозавод с важной датой!» - написал руководитель региона.Серийное производство «Lada Vesta» началось в Ижевске 25 сентября 2015 года. До конца года было выпущено 5 тыс. автомобилей. В 2016 году с конвейера сошли 51 тыс. новеньких «Вест».