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Трое пассажиров перевернувшейся «десятки» погибли в ночном ДТП в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 13:12 В Удмуртии водитель «десятки» погубил трех пассажиров, не справившись с управлением. ДТП произошло 20 июня ночью, в 03.30 на 332 километре автомдороги «подъезд к городу Пермь от М7» (Дебесский район). Мужчина 1981 года рождения за рулем автомобиля «ВАЗ 2110», не имеющий права управления, съехал с дороги, и легковушка перевернулась.
В результате ДТП пассажиры, находящийся на заднем сидении автомобиля: женщина 1978 года рождения, 9-летняя девочка и молодой человек 1991 года рождения получили смертельные травмы. Все погибшие были не пристегнуты ремнями безопасности.
Сам водитель и впереди сидящий пассажир – молодой человек 1995 года рождения, пристегнутый ремнем безопасности, получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Сейчас проводится экспертиза для установления наличия в организме водителя опьяняющих веществ.
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