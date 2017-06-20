Трое пассажиров перевернувшейся «десятки» погибли в ночном ДТП в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 13:12



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

В результате ДТП пассажиры, находящийся на заднем сидении автомобиля: женщина 1978 года рождения, 9-летняя девочка и молодой человек 1991 года рождения получили смертельные травмы. Все погибшие были не пристегнуты ремнями безопасности.Сам водитель и впереди сидящий пассажир – молодой человек 1995 года рождения, пристегнутый ремнем безопасности, получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Сейчас проводится экспертиза для установления наличия в организме водителя опьяняющих веществ.