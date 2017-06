Новым Сноуденом называют 25-летнюю американку Риэлити Виннер

Опубликована: Сегодня 14:07





Риэлити работала в компании Pluribus International Corporation, имеющей контракты с Пентагоном и американскими разведывательными службами. Девушка, обладая наивысшим допуском к гостайне, отправила доклад Агенства национальной безопасности по электронной почте в редакцию сетевого издания The Intercept.

Интересно, что, как заявил CNN директор The Intercept по связям с общественностью, документ был прислан анонимом и сведений о личности источника у ресурса не было. По данным ряда СМИ, Виннер якобы признала свою вину, однако пока официального подтверждения этого сообщения нет.

По информации телеканала NBC News, Виннер отправила The Intercept доклад Агентства национальной безопасности (АНБ), в котором содержались сведения о некоей хакерской атаке Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС России на компанию-разработчика программного обеспечения, которое используется в США при проведении выборов. Как пишет The New York Times, из доклада также следует, что помимо этого российская разведка якобы разослала за несколько дней до голосования в ноябре прошлого года фишинговые письма в 122 избирательных участка в США. Об этом пишет сайт "За рубежом".

Портал WikiLeaks пообещал выплатить $10 тыс. тому, кто назовет имя репортера ресурса Intercept, передавшего правительству США информацию о бывшей контрактнице АНБ Риэлити Виннер. Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж написав в твиттере, что вина девушки состоит лишь в «храброй попытке помочь нам узнать правду».