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После игры в бильярд жительница Сыктывкара обнаружила шар в своей лузе
Опубликована: Сегодня 14:58 Жительница Сыктывкара пришла в одно из медицинских учреждений со своим мужем и пожаловалась на неприятные ощущения в вагине. После первичного осмотра выяснилось, что во влагалище у сыктывкарки находится предположительно тяжелый шарообразный предмет. Как сообщил Первоисточнику знакомый с обстоятельствами источник, безоперабельно его извлечь не получилось.
– Во время операции оказалось, что инородным предметом является шар от русского бильярда. На практике врачей подобного ещё не было. Были случаи, когда пациенты приходили с застрявшим фаллоиммитатором, но вот чтобы бильярдный шар..., – рассказал собеседник.
На вопрос о том, как шар мог попасть во влагалище, пациентка ответила, что вместе с мужем ходила в известный в Сыктывкаре бильярдный клуб: «Играли в бильярд, выпили, а дальше ничего не помнят».
По информации собеседника портала, операция прошла успешно. Несмотря на крупный размер шара (диаметр 6,8 сантиметров), серьёзных повреждений женских половых органов не было.
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