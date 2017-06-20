После игры в бильярд жительница Сыктывкара обнаружила шар в своей лузе

Опубликована: Сегодня 14:58



фото: Ru.aliexpress.com фото: Ru.aliexpress.com

– Во время операции оказалось, что инородным предметом является шар от русского бильярда. На практике врачей подобного ещё не было. Были случаи, когда пациенты приходили с застрявшим фаллоиммитатором, но вот чтобы бильярдный шар..., – рассказал собеседник.На вопрос о том, как шар мог попасть во влагалище, пациентка ответила, что вместе с мужем ходила в известный в Сыктывкаре бильярдный клуб: «Играли в бильярд, выпили, а дальше ничего не помнят».По информации собеседника портала, операция прошла успешно. Несмотря на крупный размер шара (диаметр 6,8 сантиметров), серьёзных повреждений женских половых органов не было.