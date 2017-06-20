По факту убийства пресс-секретаря управления судебного департамента Удмуртии завели уголовное дело

Опубликована: Сегодня 17:24

фото: Smolnarod.ru
По факту убийства пресс-секретаря управления судебного департамента Удмуртии Николая Петрова в Ижевске возбудили уголовное дело. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в следственном управлении СК России по республике.

Дело возбудили по статье 105 УК России («Убийство»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненное лишение свободы.

Напомним, что Петрова нашли мертвым в своей квартире в понедельник, 19 июня, после того, как он не вышел на работу. На его теле обнаружили несколько ножевых ранений.



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