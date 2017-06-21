Покупателю раритетного Porsh Carrera 911 из Ижевска пришлось оплатить долги бывшего хозяина

Опубликована: Сегодня 18:13



фото: Automobilio.info фото: Automobilio.info

Новоиспеченному хозяину о наличии обременения должник, выгодно продавший машину, попросту ничего об этом не сказал. Не желая омрачать радость от желанной покупки, ижевский коллекционер оплатил чужие долги, включая исполнительский сбор.Во избежание неприятных инцидентов судебные приставы рекомендуют перед совершением сделки убедиться в том, что за собственником не числится никаких долгов.