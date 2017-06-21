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Покупателю раритетного Porsh Carrera 911 из Ижевска пришлось оплатить долги бывшего хозяина
Опубликована: Сегодня 18:13 Коллекционер из Ижевска купил у жителя Пермского края раритетный спортивный автомобиль Porsh Carrera 911 1993 года выпуска, но, попытавшись зарегистрировать спорткар в ГИБДД на себя, был неприятно удивлен. Как рассказали в пресс-службе ФССП по Пермскому краю, предыдущий хозяин иномарки задолжал налоговым органам 100 тыс рублей, после чего судебные приставы наложили на Porsh запрет на регистрационные действия.
Новоиспеченному хозяину о наличии обременения должник, выгодно продавший машину, попросту ничего об этом не сказал. Не желая омрачать радость от желанной покупки, ижевский коллекционер оплатил чужие долги, включая исполнительский сбор.
Во избежание неприятных инцидентов судебные приставы рекомендуют перед совершением сделки убедиться в том, что за собственником не числится никаких долгов.
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