Завершились войсковые испытания новейшего автомата Калашникова поколения АК-12

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: Alfa-img.com фото: Alfa-img.com

Новый автомат одинаково удобное для правшей и левшей. Причем менять магазин, и досылать патрон можно одной рукой. Изменилась архитектура крепления газоотвода и цевья на стволе, а сам он стал свободно вывешенным. То есть, практически не соприкасается с другими частями оружия. Это улучшило кучность стрельбы.

К тому же АК-12 теперь умеет стрелять не только непрерывной, но и короткой очередью, отсекая по два патрона. Также в числе особенностей новой модели: складывающийся по обе стороны приклад, регулируемый подщечник, жестко зафиксированная ствольная коробка с планкой Пикатинни.