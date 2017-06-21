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Завершились войсковые испытания новейшего автомата Калашникова поколения АК-12
Опубликована: Сегодня 08:30 Новейший автомат Калашникова АК-12 прошёл все этапы опытно-войсковой эксплуатации. Как пишет «Russian.RT», теперь входящий в комплект экипировки «Ратник» автомат планируется принять на вооружение российской армии в качестве основного длинноствольного огнестрельного оружия.
Новый автомат одинаково удобное для правшей и левшей. Причем менять магазин, и досылать патрон можно одной рукой. Изменилась архитектура крепления газоотвода и цевья на стволе, а сам он стал свободно вывешенным. То есть, практически не соприкасается с другими частями оружия. Это улучшило кучность стрельбы.
К тому же АК-12 теперь умеет стрелять не только непрерывной, но и короткой очередью, отсекая по два патрона. Также в числе особенностей новой модели: складывающийся по обе стороны приклад, регулируемый подщечник, жестко зафиксированная ствольная коробка с планкой Пикатинни.