В Ижевске началось профилактическое мероприятие «Автобус»

Опубликована: Сегодня 09:14

фото: ижевск.18.мвд.рф
В Ижевске началось профилактическое мероприятие «Автобус». До 30 июня сотрудники Госавтоинспекции будут проверять соблюдение водителями и должностными лицами автотранспортных предприятий всех необходимых норм, требуемых для безопасной перевозки пассажиров. Также проверят соблюдение требований нормативно-правовых актов в сфере безопасности дорожного движения: соблюдение режима труда и отдыха водителей, перевозки пассажиров, сверх установленного количества, управление автобусами водителями, не имеющими права управления и т.д.

К водителям и должностным лицам, нарушающим требования законодательства, будут применяться меры административного воздействия.


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