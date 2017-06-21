|
В Ижевске началось профилактическое мероприятие «Автобус»
Опубликована: Сегодня 09:14 В Ижевске началось профилактическое мероприятие «Автобус». До 30 июня сотрудники Госавтоинспекции будут проверять соблюдение водителями и должностными лицами автотранспортных предприятий всех необходимых норм, требуемых для безопасной перевозки пассажиров. Также проверят соблюдение требований нормативно-правовых актов в сфере безопасности дорожного движения: соблюдение режима труда и отдыха водителей, перевозки пассажиров, сверх установленного количества, управление автобусами водителями, не имеющими права управления и т.д.
К водителям и должностным лицам, нарушающим требования законодательства, будут применяться меры административного воздействия.