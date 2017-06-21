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Пьяный житель Воткинска убил своего сына
Опубликована: Сегодня 10:01 По факту убийства 28-летнего жителя Воткинска местные следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Они установили, что 16 июня 2017 года после употребления алкоголя в семье погибшего произошел бытовой конфликт, в ходе которого отец нанес удар металлическим штырём в грудь сыну. От полученных телесных травм тот скончался в больнице.
Мужчина задержан, он дал признательные показания и раскаялся в содеянном.
По уголовному делу назначены многочисленные судебные экспертизы, подозреваемый допрошен, с его участием проведен комплекс следственных действий, в том числе проверка показаний на месте.
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