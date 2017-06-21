Пьяный житель Воткинска убил своего сына

Опубликована: Сегодня 10:01



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Мужчина задержан, он дал признательные показания и раскаялся в содеянном.По уголовному делу назначены многочисленные судебные экспертизы, подозреваемый допрошен, с его участием проведен комплекс следственных действий, в том числе проверка показаний на месте.