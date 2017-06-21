По нескольким железнодорожным переездам в Ижевске ограничат движение

Опубликована: Сегодня 10:42



фото: Newsrus.su фото: Newsrus.su

: - 141 км перегона Ижевск-Заводская (улица Кирпичная), с 23:00 до 5:00 23 июня.: 121 км направления Ижевск-Пибаньшур (деревня Люкшудья), с 9:00 до 16:00.: 126 км перегона Заводская-Люкшудья (остановочный пункт Воложка), с 9:00 до 16:00;37 км (улица Красноармейская), с 23:00 до 5:00 30 июня;39 км (улица Володарского), с 23:00 до 5:00 30 июня.: 131 км перегона Заводская-Люкшудья (Соловьевские дачи), с 9:00 до 16:00.