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По нескольким железнодорожным переездам в Ижевске ограничат движение
Опубликована: Сегодня 10:42 В Ижевске из-за ремонта железнодорожных проездов сразу на нескольких участках дорог ограничат движение транспорта. Работы будут проводить 22, 27, 29 июня и 6 июля, сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.
22 июня: - 141 км перегона Ижевск-Заводская (улица Кирпичная), с 23:00 до 5:00 23 июня.
27 июня: 121 км направления Ижевск-Пибаньшур (деревня Люкшудья), с 9:00 до 16:00.
29 июня: 126 км перегона Заводская-Люкшудья (остановочный пункт Воложка), с 9:00 до 16:00;
37 км (улица Красноармейская), с 23:00 до 5:00 30 июня;
39 км (улица Володарского), с 23:00 до 5:00 30 июня.
6 июля: 131 км перегона Заводская-Люкшудья (Соловьевские дачи), с 9:00 до 16:00.
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