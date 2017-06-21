За пост Главы Удмуртии от фракции ЛДПР поборется Тимур Ягафаров

Опубликована: Сегодня 11:34

фото: ldpr-udm.ru
Региональное отделение партии ЛДПР выдвинуло кандидатуру Тимура Ягафарова на выборы Главы Удмуртии. Как сообщается на сайте фракции, такое решение было принято единогласно.

Напомним, внеочередные выборы руководителя республики состоятся 10 сентября. «Единая Россия» определится с кандидатами после внутрипартийных праймериз, на которые заявились врио Главы Удмуртии Александр Бречалов и глава Завьяловского района Андрей Коняшин. От фракции «Справедливая Россия» за пост будет бороться Фарид Юнусов.

Наша справка: Ягафаров Тимур Фаатович, руководитель депутатской фракции «ЛДПР» в Госсовете Удмуртии. Родился 20 ноября 1984 года. Образование высшее. Окончил Ижевский государственный технический университет, специальность – инженер-дефектоскопист, Камский институт гуманитарных и инженерных технологий, специальность – инженер-проектировщик, ФГБО УВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», квалификация - магистр.
2005 – 2006 гг. – специалист по организации производства, главный инженер, ООО «Инженерно-строительные изыскания», Ижевск. 2006 – 2008 гг. – заместитель директора, исполнительный директор, директор, ООО «Удмуртгазпроект», Ижевск.
2010 – 2012 гг. – директор, ООО НПФ «Инженерно-строительные изыскания», Ижевск.
С 2012 г. – главный инженер, ООО НПФ «Инженерно-строительные изыскания», Ижевск.
Избирался депутатом Совета депутатов МО "Каракулинский район" (декабрь 2011 г. - октябрь 2012 г.).
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