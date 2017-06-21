За пост Главы Удмуртии от фракции ЛДПР поборется Тимур Ягафаров

Опубликована: Сегодня 11:34



фото: ldpr-udm.ru фото: ldpr-udm.ru

Напомним, внеочередные выборы руководителя республики состоятся 10 сентября. «Единая Россия» определится с кандидатами после внутрипартийных праймериз, на которые заявились врио Главы Удмуртии Александр Бречалов и глава Завьяловского района Андрей Коняшин. От фракции «Справедливая Россия» за пост будет бороться Фарид Юнусов.Наша справка: Ягафаров Тимур Фаатович, руководитель депутатской фракции «ЛДПР» в Госсовете Удмуртии. Родился 20 ноября 1984 года. Образование высшее. Окончил Ижевский государственный технический университет, специальность – инженер-дефектоскопист, Камский институт гуманитарных и инженерных технологий, специальность – инженер-проектировщик, ФГБО УВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», квалификация - магистр.2005 – 2006 гг. – специалист по организации производства, главный инженер, ООО «Инженерно-строительные изыскания», Ижевск. 2006 – 2008 гг. – заместитель директора, исполнительный директор, директор, ООО «Удмуртгазпроект», Ижевск.2010 – 2012 гг. – директор, ООО НПФ «Инженерно-строительные изыскания», Ижевск.С 2012 г. – главный инженер, ООО НПФ «Инженерно-строительные изыскания», Ижевск.Избирался депутатом Совета депутатов МО "Каракулинский район" (декабрь 2011 г. - октябрь 2012 г.).