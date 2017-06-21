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Изобретение велосипеда: на Украине пытаются копировать российские социальные сети
Опубликована: Сегодня 12:19 Новая социальная сеть Украины "Ukrainians" призвана стать альтернативой запрещенным на территории Украины "ВКонтакте" и "Однокласникам".
Интересно, что "Ukrainians" даже на уровне названия дублирует попытку запустить в 2009 году украинскую социальную сеть 2009 года "Українці". Эта сеть тоже продолжает работать, хотя ни дизайном, ни функционалом не может конкурировать с теми же "ВКонтакте" и "Однокласниками".
Пользователи "Ukrainians" могут зарегистрировать аккаунт с помощью дублирования данных с Facebook или создать его с помощью электронной почты. Украинский сайт Ain.ua сообщает, что пока доступны лишь функции регистрации и смены фотографии профиля. А вот остальные остальные заработают только если зарегистрируются более 100 тысяч пользователей.
Стоит отметить, что попытки создать на Украине свою социальную сеть начались давно, однако все они фактически провалились на фоне успеха крупнейших российских социальных сетей. Вместе с тем, даже на фоне таких провалов, информация о закрытии Вконтакте на Украине, вызвала эйфорию среди некоторых украинских производителей "софта". Появились многочисленные попытки создать соцсеть. Пользователи укрнета насчитывают этих попыток уже более десятка. Например, такие как ukser.com и ukrsocial.com. Их создатели решили скопировать хотя бы часть технологий "ВКонтакте" и "Однокласников", даже не пробуя создать собственный уникальный продукт. Решение понятное с коммерческой точки зрения - программисты делают все, чтобы пользователи ощутили себя в привычной среде, со схожим дизайном, с похожим функционалом. Есть и откровенные копии российских соцсетей на уровне названия и адреса в интернете - это vkcom.in.ua и vk-ua.top.
В общем, очередное украинское изобретение социально-сетевого велосипеда привело к тому, что свободу слова и выбора на Украине заменяют просто массой недоделанного "сырого" программного продукта, который в итоге является лишь бледной тенью российских социальных сетей. Более того, эксперты вообще предполагают, что предприимчивые украинские разработчики часть "софта" просто украли - у тех же успешных российских социальных сетей, которые развиваются уже более десятилетия.
Вместе с тем вчера стало известно, что разработчики Вконтакте сумели встроить анонимайзер, позволяющий обходить блокировку сайта на Украине, прямо в свое мобильное приложение. Теперь при обновлении, как сообщает tjournal.ru, у многих пользователей социальной сети на Украине включается встроенный прокси-сервер, который специалисты пока тоже называют сырым, к нему есть претензии и со стороны пользователей. Еще ранее, «ВКонтакте» начала рассылать украинским пользователям инструкции по обходу блокировок. Среди подходящих инструментов был, например, браузер FreeU.
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