Остров вновь отправился в плавание по ижевскому пруду

Опубликована: Сегодня 13:05



фото: susanin.news фото: susanin.news

Тем временем в интернете появилась петиция за сохранение острова. «Есть предложение его привязать, чтобы он плавал на определенном ареале. Сейчас уже началась вырубка деревьев! Давайте остановим этот беспредел и дадим острову жизнь, а также имя и назначим День его рождения! Дадим острову звание городской достопримечательности! Дадим острову свободу! Остров хочет жить!» - говорится в тексте сообщения.Впервые плавучий объект появился на горизонте пруда во вторник, 30 мая. На следующий день его решили распилить на две части, но сделать это не удалось из-за сильной корневой системы растений, из которых он состоит. В тот же день его решили отбуксировать в район шлакоотвала.