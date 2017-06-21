Остров вновь отправился в плавание по ижевскому пруду

Опубликована: Сегодня 13:05

фото: susanin.news
На ижевском пруду вновь появился плавучий остров. Как рассказал во вторник, 20 июня, корреспонденту «Сусанина» начальник спасательной станции Ижевска Рустама Фатыхова, это не новый, а прежний остров, который уже появлялся этим летом в акватории водохранилища. «Сколько мы наблюдаем, это все те же острова. Как были две недели назад, так и остались», - сказал Фатыхов.

Тем временем в интернете появилась петиция за сохранение острова. «Есть предложение его привязать, чтобы он плавал на определенном ареале. Сейчас уже началась вырубка деревьев! Давайте остановим этот беспредел и дадим острову жизнь, а также имя и назначим День его рождения! Дадим острову звание городской достопримечательности! Дадим острову свободу! Остров хочет жить!» - говорится в тексте сообщения.

Впервые плавучий объект появился на горизонте пруда во вторник, 30 мая. На следующий день его решили распилить на две части, но сделать это не удалось из-за сильной корневой системы растений, из которых он состоит. В тот же день его решили отбуксировать в район шлакоотвала.
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