Более 300 тыс рублей перечислил пенсионер из Ижевска мошеннику

Опубликована: Сегодня 13:54

фото: Vyksavkurse.ru
Доверчивый пенсионер из Ижевска перечислил телефонному мошеннику более 300 тыс рублей. Сообщение о совершенном мошенничестве поступило от 60-летнего мужчины в отделение полиции 20 июня.

Несколько дней назад на мобильный телефон пенсионера поступил звонок. Собеседник представился сотрудником Центробанка и сообщил, что мужчине положена компенсация за покупку биологически-активных добавок. Якобы эти БАДы опасны для здоровья, а чтобы получить выплату, необходимо сначала перечислить некоторую сумму.

В результате доверчивый пенсионер с 13 по 16 мая сделал несколько денежных переводов. И только после понял, что попался на удочку мошенников. Сумма, которую потерпевший перевел злоумышленникам, превысила 300 тыс рублей.

В настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Управление МВД России по г. Ижевску напоминает гражданам о необходимости проявлять повышенную бдительность при поступлении сомнительно выгодных предложений по телефону. В любом случае выплата различных компенсаций не производится при «предоплате». В случае совершения в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно сообщайте в полицию по телефону 02 (со всех мобильных – 102).
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