Более 300 тыс рублей перечислил пенсионер из Ижевска мошеннику

Опубликована: Сегодня 13:54



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Несколько дней назад на мобильный телефон пенсионера поступил звонок. Собеседник представился сотрудником Центробанка и сообщил, что мужчине положена компенсация за покупку биологически-активных добавок. Якобы эти БАДы опасны для здоровья, а чтобы получить выплату, необходимо сначала перечислить некоторую сумму.В результате доверчивый пенсионер с 13 по 16 мая сделал несколько денежных переводов. И только после понял, что попался на удочку мошенников. Сумма, которую потерпевший перевел злоумышленникам, превысила 300 тыс рублей.В настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Управление МВД России по г. Ижевску напоминает гражданам о необходимости проявлять повышенную бдительность при поступлении сомнительно выгодных предложений по телефону. В любом случае выплата различных компенсаций не производится при «предоплате». В случае совершения в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно сообщайте в полицию по телефону 02 (со всех мобильных – 102).