Секс в космосе абсолютно не похож на земной

Опубликована: Сегодня 14:46

фото: Zvizdabol.mirtesen.ru
Ученые выяснили, что секс в космосе вряд ли доставит удовольствие его участникам. Как сообщает телеканал РенТВ, об этом заявил доктор Джон Милис из университета города Андерсон в Южной Каролине.

Прежде всего, любовникам будет мешать пот, который в условиях невесомости может выделяться целыми облаками, считает ученый. Это доставит искателям внеземных утех массу дискомфорта.

Вторая причина – партнерам придется фиксировать друг друга при помощи каких-либо дополнительных аксессуаров к неподвижным предметам. Иначе объект страсти попросту уплывет от возбужденного астронавта.

Кроме того, доктор Милис предсказывает возможные проблемы с сексуальным влечением, которые могут возникнуть в незнакомых условиях.



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