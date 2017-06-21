|
Секс в космосе абсолютно не похож на земной
Опубликована: Сегодня 14:46 Ученые выяснили, что секс в космосе вряд ли доставит удовольствие его участникам. Как сообщает телеканал РенТВ, об этом заявил доктор Джон Милис из университета города Андерсон в Южной Каролине.
Прежде всего, любовникам будет мешать пот, который в условиях невесомости может выделяться целыми облаками, считает ученый. Это доставит искателям внеземных утех массу дискомфорта.
Вторая причина – партнерам придется фиксировать друг друга при помощи каких-либо дополнительных аксессуаров к неподвижным предметам. Иначе объект страсти попросту уплывет от возбужденного астронавта.
Кроме того, доктор Милис предсказывает возможные проблемы с сексуальным влечением, которые могут возникнуть в незнакомых условиях.
Загрузка...