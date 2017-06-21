Секс в космосе абсолютно не похож на земной

Опубликована: Сегодня 14:46



фото: Zvizdabol.mirtesen.ru фото: Zvizdabol.mirtesen.ru

Прежде всего, любовникам будет мешать пот, который в условиях невесомости может выделяться целыми облаками, считает ученый. Это доставит искателям внеземных утех массу дискомфорта.Вторая причина – партнерам придется фиксировать друг друга при помощи каких-либо дополнительных аксессуаров к неподвижным предметам. Иначе объект страсти попросту уплывет от возбужденного астронавта.Кроме того, доктор Милис предсказывает возможные проблемы с сексуальным влечением, которые могут возникнуть в незнакомых условиях.