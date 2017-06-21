При строительстве проспекта Калашникова в Ижевске расселят как минимум одну тысячу человек

Опубликована: Сегодня 15:34

фото: Donetsk.kp.ru
При строительстве проспекта Калашникова в Ижевске придется расселить как минимум одну тысячу человек. Эти люди живут в пяти многоквартирных двухэтажных бараках по улице Авангардной, рассказал корреспонденту «Сусанина» на пресс-конференции в среду, 21 мая, заместитель главы администрации столицы Удмуртии по градостроительству, благоустройству и транспорту Владимир Нестеренко.

«Пять многоквартирных домов на 40 квартир. В них проживает примерно 250 семей. Возьмем по четыре человека. Примерно 1 тыс. человек, может больше, может меньше», - сказал Нестеренко.

Строительство этого участка войдет во второй этап: от перекрестка улицы Удмуртской с Кирова до улицы 8 Марта. Во время строительства других этапов под снос попадут 250 жилых домов и 43 садовых участка. Всего реализация проспекта Калашникова предусматривает четыре этапа:
- первый: от улицы 40 лет Победы до Союзной;
- второй: от Удмуртской до 8 Марта;
- третий: от Совхозной до 40 лет Победы;
- четвертый: от 8 Марта до Совхозной.

По словам Владимира Нестеренко, при расселении оценку жилья, которое будут сносить, будут делать специальные компании. «Законом предусмотрено производство оценки оценочными компания, если оценки не утраивают, то в дальнейшем они будут устанавливаются судом. Здесь пугаться не надо ничего. Никто никого не собирается огорчать или обижать в отношение каких-то выплат», - сказал заместитель главы администрации Ижевска по градостроительству.

Срок строительства проспекта Калашникова он предварительно оценил в пять лет. «Пять лет нормативный срок строительства. В то время, пока деньги не выделены, о периоде реализации нельзя говорить. Денег пока нет. Я говорю вам о примерном времени строительства. Говорю, как строитель», - уточнил Владимир Нестеренко.

Реконструировать проспект будут в преддверии 100-летнего юбилея конструктора Михаила Калашникова. На строительство уйдет около 6 млрд рублей. Городские власти планируют выкупить 400 земельных участков, в том числе на Восточном поселке. На это потребуется порядка 2 млрд рублей.

Известно, что проспект Калашникова будет шестиполосным. Кроме того, проект предусматривает пешеходные и велосипедные дорожки. Также из-за строительства проспекта Калашникова в Ижевске могут снести часть здания торгового центра «Гвоздь» на улице Удмуртской. Ранее муниципальные власти сообщали, что проект планировки проспекта Калашникова будет готов в августе.
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