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До 5 лет лишения свободы грозит водителю грузовика, насмерть задавившего ребенка в Ижевске
Опубликована: Сегодня 16:25 До 5 лет лишения свободы грозит 25-летнему водителю грузовика, насмерть задавившего ребенка на ул. Автозаводской. Уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) передано в суд.
Инцидент произошел днем 21 апреля. Водитель погрузил строительный мусор в автомобиль «ГАЗ» и, не убедившись в безопасности и отсутствии других участников дорожного движения, начал движение по тротуару. Под колесами грузовика оказался малолетний ребёнок, сидевший на велосипеде. Малыш скончался на месте происшествия.
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