До 5 лет лишения свободы грозит водителю грузовика, насмерть задавившего ребенка в Ижевске

Опубликована: Сегодня 16:25

фото: Yaplakal.com
До 5 лет лишения свободы грозит 25-летнему водителю грузовика, насмерть задавившего ребенка на ул. Автозаводской. Уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) передано в суд.
 
Инцидент произошел днем 21 апреля. Водитель погрузил строительный мусор в автомобиль «ГАЗ» и, не убедившись в безопасности и отсутствии других участников дорожного движения, начал движение по тротуару. Под колесами грузовика оказался малолетний ребёнок, сидевший на велосипеде. Малыш скончался на месте происшествия.
Загрузка...
Теги
Госсовет УР выставка мода медицина конкурс армия полиция суд туризм пристав пенсия футбол технологии зоопарк промышленность СМИ Интернет СКП физкультура спортсмен фестиваль образование алкоголь пожар траур молодежь хоккей кино здоровье Новый год/Рождество транспорт банк праздник Глазов преступление школа МЧС музыка Москва Россия рейтинг розыск Завьялово оружие США бюджет звезда видео Александр Волков семья телевидение религия Владимир Путин Удмуртия наркотики Сарапул погода Можга вода выборы ГЖД ЖКХ МВД ИжГТУ Ижевск финансы природа штраф Малая Пурга ремонт убийство дети торговля Дмитрий Медведев депутат ветеран прокуратура Голливуд инвалид Балезино безопасность Ува правительство бизнес строительство Украина творчество свадьба дороги ГИБДД Ижавто Воткинск терроризм долг ДТП занятость животные самолет Игра лес
Все теги
Яндекс.Погода