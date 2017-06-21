До 5 лет лишения свободы грозит водителю грузовика, насмерть задавившего ребенка в Ижевске

Опубликована: Сегодня 16:25



фото: Yaplakal.com фото: Yaplakal.com

Инцидент произошел днем 21 апреля. Водитель погрузил строительный мусор в автомобиль «ГАЗ» и, не убедившись в безопасности и отсутствии других участников дорожного движения, начал движение по тротуару. Под колесами грузовика оказался малолетний ребёнок, сидевший на велосипеде. Малыш скончался на месте происшествия.