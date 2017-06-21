В Ижевске уничтожили 286 кг санкционных польских яблок

Опубликована: Сегодня 17:19



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Документов, подтверждающих фитосанитарное состояние продукции, собственники представить не смогли. В соответствии с действующим законодательством продукция как не имеющая подтверждения безопасности была изъята из оборота и уничтожена в специализированном автомобиле с последующим вывозом и утилизацией на полигоне ТБО.