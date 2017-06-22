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Руководителем Минюста по Удмуртии назначена Ольга Филиппова
Опубликована: Сегодня 08:30 Накануне, 21 июня, на пост руководителя Минюста России по Удмуртии была представлена Ольга Филиппова. Как сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по Удмуртской Республике, ранее она занимала пост заместителя начальника ведомства, а сентября 2016 года – и.о. руководителя управления.
Главный федеральный инспектор по региону Дмитрии Мусин отметил, что «очень важно, чтобы в каждом регионе России управление возглавлял человек с опытом, профессионал, готовый работать на благо граждан. Уверен, что опыт, который вы приобрели за 12 лет службы в органах Минюста, поможет вам наладить конструктивное сотрудничество с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти».
Наша справка: Ольга Николаевна Филиппова родилась 1 июля 1982 года в поселке Пугачево Малопургинского района Удмуртии. Образование – высшее, в 2004 году закончила УдГУ.
09.1999 – 06.2004 – учеба в Удмуртском государственном университете
03.2004 – 06.2004 – старший инспектор по делопроизводству аппарата службы судебных приставов Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике
07.2004 – 12.2004 – специалист 1 категории отдела юридической экспертизы и федерального регистра Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике
01.2005 – 02.2005 – специалист 1 категории отдела правового обеспечения Управления Федеральной регистрационной службы по Удмуртской Республике
03.2005 – 09.2006 – ведущий специалист, ведущий специалист-эксперт отдела законодательства субъектов Российской Федерации и ведения федерального регистра в Удмуртской Республике Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу
10.2006 – 09.2007 – ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения и судебной защиты Управления Федеральной регистрационной службы по Удмуртской Республике
09.2007 – 02.2008 – ведущий специалист-эксперт отдела законодательства субъектов Российской Федерации и ведения федерального регистра в Удмуртской Республике Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу 02.2008 – 08.2008 – ведущий специалист-эксперт Отдела Управления Минюста России по Приволжскому федеральному округу в Удмуртской Республике
09.2008 – 03.2009 – ведущий специалист-эксперт отдела законодательства субъекта Российской Федерации, ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике
03.2009 – 07.2012 – заместитель начальника отдела законодательства субъекта Российской Федерации, ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике
08.2012 – 11.2015 – начальник отдела по вопросам нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и ведения федерального регистра, ведения реестра муниципальных образований, регистрации и ведения реестра уставов муниципальных образований Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике
11.2015 – 06.2017 – заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике
С 06.2017 – начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике.
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