Руководителем Минюста по Удмуртии назначена Ольга Филиппова

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: пресс-служба ГФИ по Удмуртии фото: пресс-служба ГФИ по Удмуртии

Главный федеральный инспектор по региону Дмитрии Мусин отметил, что «очень важно, чтобы в каждом регионе России управление возглавлял человек с опытом, профессионал, готовый работать на благо граждан. Уверен, что опыт, который вы приобрели за 12 лет службы в органах Минюста, поможет вам наладить конструктивное сотрудничество с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти».: Ольга Николаевна Филиппова родилась 1 июля 1982 года в поселке Пугачево Малопургинского района Удмуртии. Образование – высшее, в 2004 году закончила УдГУ.09.1999 – 06.2004 – учеба в Удмуртском государственном университете03.2004 – 06.2004 – старший инспектор по делопроизводству аппарата службы судебных приставов Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике07.2004 – 12.2004 – специалист 1 категории отдела юридической экспертизы и федерального регистра Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике01.2005 – 02.2005 – специалист 1 категории отдела правового обеспечения Управления Федеральной регистрационной службы по Удмуртской Республике03.2005 – 09.2006 – ведущий специалист, ведущий специалист-эксперт отдела законодательства субъектов Российской Федерации и ведения федерального регистра в Удмуртской Республике Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу10.2006 – 09.2007 – ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения и судебной защиты Управления Федеральной регистрационной службы по Удмуртской Республике09.2007 – 02.2008 – ведущий специалист-эксперт отдела законодательства субъектов Российской Федерации и ведения федерального регистра в Удмуртской Республике Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу 02.2008 – 08.2008 – ведущий специалист-эксперт Отдела Управления Минюста России по Приволжскому федеральному округу в Удмуртской Республике09.2008 – 03.2009 – ведущий специалист-эксперт отдела законодательства субъекта Российской Федерации, ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике03.2009 – 07.2012 – заместитель начальника отдела законодательства субъекта Российской Федерации, ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике08.2012 – 11.2015 – начальник отдела по вопросам нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и ведения федерального регистра, ведения реестра муниципальных образований, регистрации и ведения реестра уставов муниципальных образований Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике11.2015 – 06.2017 – заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской РеспубликеС 06.2017 – начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике.