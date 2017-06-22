Удмуртские производители сладостей могут начать поставлять продукцию в Китай

Опубликована: 21 Июня 2017 г. 18:11



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По словам Александра Бречалова, в Китае огромный спрос на пищевую продукцию: "Вы понимаете, полтора миллиарда граждан прокормить непросто. У нас очень качественные продукты. Я сейчас буду с коллегами разговаривать, чтобы Сарапульская кондитерская фабрика там была представлена... Для этого огромный рынок, нужно только понимать, как выстраивать отношения. У нас есть что представить из пищевой продукции в Китай".В конце беседы с журналистами врио Главы ещё раз подчеркнул, что Удмуртия имеет большие мощности, имеет хорошее в части логистики месторасположение, поэтому есть реальные перспективы для сотрудничества с Китаем.