Удмуртские производители сладостей могут начать поставлять продукцию в Китай

Опубликована: 21 Июня 2017 г. 18:11

фото: Pokazuha.ru
Вернувшийся из рабочей поездки в Китай врио Главы республики Александр Бречалов заявил, что Удмуртия будет налаживать поставки пищевой продукции в Поднебесную. Об этом сообщает пресс-служба Главы и Правительства региона.

По словам Александра Бречалова, в Китае огромный спрос на пищевую продукцию: "Вы понимаете, полтора миллиарда граждан прокормить непросто. У нас очень качественные продукты. Я сейчас буду с коллегами разговаривать, чтобы Сарапульская кондитерская фабрика там была представлена... Для этого огромный рынок, нужно только понимать, как выстраивать отношения. У нас есть что представить из пищевой продукции в Китай".

В конце беседы с журналистами врио Главы ещё раз подчеркнул, что Удмуртия имеет большие мощности, имеет хорошее в части логистики месторасположение, поэтому есть реальные перспективы для сотрудничества с Китаем.



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